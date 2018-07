GAIA trapt zomertour op gang op Groenplaats 25 juli 2018

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft haar jaarlijkse zomertour afgetrapt op de Groenplaats. Dit jaar trekken tientallen vrijwilligers door Vlaanderen met de Katmobiel van Oscar, de geknipte kat. Met de actie wil GAIA kattenhouders sensibiliseren dat het sinds 1 april in Vlaanderen verplicht is om hun huisdier te laten steriliseren.





Katten die na april 2018 geboren zijn moeten voor de leeftijd van 5 jaar gesteriliseerd worden. Ambassadeurs dit jaar zijn acteurskoppel Bill Barberis en Tanya Zabarylo, beiden kattenliefhebbers en baasjes van katten Auri en Ella. "Samen met onze buren hebben we een Whatsapp-groepje speciaal voor onze huisdieren. Als iemand op vakantie gaat, kunnen we via de groep elkaar op de hoogte brengen zodat er voor elkaars huisdier gezorgd wordt. Om maar aan te geven dat wij echte dierenvrienden zijn", vertelt Bill. "Het was onze buurvrouw die ons vroeg of we ambassadeurs van deze actie wilden worden. Ze werkt voor GAIA. Uiteraard wilden we dat doen. Bovendien steunen wij GAIA al langer", vult Tanya aan. Naast sensibiliseren over de verplichte sterilisatie, pleit GAIA ook voor een verlaging van het btw-tarief op sterilisatie van 21 procent naar 6 procent. Een tiental vrijwilligers ging rond met een petitie om hun eis kracht bij te zetten. (ADA)