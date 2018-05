Gaat 'overkapte ring' er zo uitzien? DROMEN MAG: INTENDANT DOET 31 VOORSTELLEN AAN BEWONERS JONATHAN BERNAERTS

02u40 0 Antwerpen De Antwerpenaar de overkapping van de ring door de strot duwen? De intendant wil het absoluut vermijden. Daarom gaan Alexander D'Hooghe en zijn team voor de tweede keer bewoners consulturen. Ditmaal met 31 concrete plannen onder de arm.

"Geef de Antwerpenaar het gevoel dat alles over zijn hoofd wordt beslist, en Vlaanderen heeft plots een excuus om niet over de brug te komen met het geld voor de overkapping. Dat wil ik absoluut vermijden."





Intendant Alexander D'Hooghe vindt burgerparticipatie broodnodig om de overkapping te doen lukken. Dus liet hij ontwerpteams heen en weer pendelen tussen hun tekentafel en de straten en pleinen van de zes ringzones. Hun opdracht? Luisteren naar burgers, burgerbewegingen, deskundigen en overheden, om daarna met 'gedragen' voorstellen te komen.





Na acht maanden is het huiswerk klaar. Er liggen nu 31 concrete voorstellen voor de transformatie van de ringzone op tafel, een vijftal per deelgebied. Een greep uit de plannen. Op de zone in de wijk Luchtbal suggereren ontwerpers bijvoorbeeld een enorme groene strook. Anderen denken dan weer aan een apart zwemdok in het Lobroekdok of een park langs het Sportpaleis (zodat de ingang naar de zijde van het huidige viaduct kan verhuizen).





Ringdagen

In Berchem zou bijvoorbeeld een nieuw station kunnen herrijzen en het idee van een fietsbrug over de Schelde aan Nieuw Zuid wordt uitgewerkt.





Van 26 tot 30 mei gaan de ontwerpteams tijdens Ringdagen een tweede keer langs bij de Antwerpenaar. "Honderden inwoners hebben een bijdrage geleverd", zegt D'Hooghe. "Nu is het moment daar om het resultaat te tonen en het groter geheel te bekijken. Er zal een interactieve tentoonstelling zijn en er worden workshops gehouden."





1,25 miljard euro

Welke overkappingsprojecten halen het? En welke ingrepen worden het eerst gerealiseerd? Daarover beslissen de Vlaamse regering en de stad Antwerpen - zij reserveerden 1,25 miljard euro voor de overkapping - in juli. Ze doen dat op basis van een rapport van het team van de intendant, dat de projecten gaat afwegen op het vlak van leefbaarheid (hoe geschikt is het om er te wonen of te werken?), een kosten-batenanalyse (wat zijn de winsten op vlak van gezondheid, milieu en economie?), de ruimtelijke kwaliteit (is er voldoende groen, recreatie en openbare ruimte?) én het draagvlak bij de bevolking. Over de eerste drie criteria zullen experts zich buigen, het vierde zal van de bezoekers van de Ringdagen afhangen.





"We gaan de voorstellen evalueren, maar we gaan ze niet gewoon rangschikken", besluit D'Hooghe. "Het advies aan de regering moet een zekere samenhang vertonen, een globaal verhaal. Ik roep iedereen op om nogmaals in dialoog te gaan over de plannen, liefst vanuit het belang van de hele stad en niet alleen je woonplaats."