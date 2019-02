Ga gauw kijken (of het smelt): ijssculptuur met ijsberen tégen sigarettenpeuken philippe truyts

26 februari 2019

12u49 0 Antwerpen Het is geen weer voor ijssculpturen, maar dat weerhield Mooimakers (het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten) er niet van om dinsdag met een bijzondere actie uit te pakken op het Koningin Astridplein.

Boodschap van Mooimakers: peuken zijn véél vervuilender dan vaak wordt gedacht. Ze belanden in rivieren en de zee. Zelfs op de Noordpool zijn al peuken gevonden. Logisch dus dat gekozen is voor een sculptuur in de vorm van twee ijsberen, een diersoort die zwaar bedreigd wordt door de snelle opwarming van het klimaat op noordelijke breedten.

Elk jaar worden 3 biljoen (3.000 miljard!) peuken weggegooid. Een enorm probleem, want de natuur kan sigarettenfilters niet biologisch afbreken. Het duurt vijftien jaar voor ze vergaan en ook dan blijven giftige stoffen achter. Dat gif kan later op je bord belanden als je vis eet.

In 2018 visten wetenschappers 2,5 miljoen peuken uit de oceaan. In Vlaanderen zijn ze goed voor de helft van alle stukken zwerfvuil. De actie valt samen met het World Resources Forum. Dat congres over circulaire economie loopt nog tot woensdag in Antwerpen.

Mooimakers maakte een handig zakje waarin je je peuken kwijt kunt.

Zin in acties tegen peuken? Info: www.mooimakers.be