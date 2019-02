Fruithoflaan in Berchem krijgt tijdelijke bushalte tijdens werken ADA

28 februari 2019

Door de werken aan de Fruithoflaan in Berchem volgen buslijnen 90, 91 en 92 een omleiding. Om de wandelafstand voor de reizigers te beperken, komt er een tijdelijke bushalte in de Berchemboslaan, vlakbij het kruispunt met de Fruithoflaan. Daar start de omleiding van de bussen via de Berchemboslaan, het Rooiplein, de Filip Williotstraat en de Berchemstadionstraat. De halte Jos Ratinkxstraat wordt niet bediend tijdens de werken.