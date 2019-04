Frontale botsing tussen twee speedboten op Schelde: ongeveer twintig gewonden HAA PLA

05 april 2019

18u30

Bron: VTM NIEUWS, Belga 30 Antwerpen Op de Schelde in Antwerpen zijn vanavond twee Zodiacs tegen elkaar gebotst. Meerdere mensen belandden daardoor in het water. Ongeveer twintig opvarenden raakten gewond, twee slachtoffers liepen zware verwondingen op. De slachtoffers zijn werknemers van een Nederlands bedrijf die een bedrijfsfeestje hadden.

Volgens de politie botsten de twee speedboten frontaal tegen elkaar. De boten waren ingehuurd door een Nederlands bedrijf voor een bedrijfsfeest. Door de zware klap belandden meerdere mensen in de Schelde. Het duikteam van de brandweer was snel ter plaatse en kon twee mensen uit het water redden. De overige drenkelingen werden door de watertaxi uit de Schelde gehaald en naar Linkeroever gebracht.

Volgens de politie vielen er geen doden. Ongeveer twintig mensen raakten wel gewond, twee opvarenden liepen zware verwondingen op. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Aan ‘De Molen’ op Linkeroever is een veldhospitaal opgericht. Na een eerste check-up worden de slachtoffers naar ziekenhuizen in de regio gebracht.

(Lees verder onder de foto)

Ooggetuige Zafora zat op de Waterbus, die richting Antwerpen voer en slachtoffers uit het water redde. “We zagen plots mensen in het water, anderen zaten op het bootje. De kapitein had meteen door wat er gaande was en keerde meteen om. Als hij niet zo alert had gereageerd, waren er doden gevallen.” Volgens de getuige had iedereen een zwemvest aan en was er op geen enkel moment paniek.

“Meteen kwam hulpverlening aan boord op gang. We hebben de mensen op de boot geholpen en de duikers van de brandweer waren er heel snel om de twee laatste drenkelingen uit het water te halen.”

Later meer