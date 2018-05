Frituur doorzeefd met zes kogels EIGENAAR THE VIEW VROEGER AL ONTSNAPT AAN MOORDAANSLAG PATRICK LEFELON

03 mei 2018

02u41 0 Antwerpen Wie heeft een appeltje te schillen met Maati K., de eigenaar van frituur The View op de Frank Craeybeckxlaan in Deurne? Vanuit een voorbijrijdende auto vuurde iemand woensdagochtend zes schoten af op de zaak.

K. is in het verleden veroordeeld voor een overval en is door een gelukkige vergissing al aan een moordaanslag ontsnapt.





De kogels sloegen onderaan in de ramen van frituur De View op de hoek van de Frank Craeybeckxlaan en de Ter Heydelaan. De schietpartij gebeurde rond 6 uur 's morgens. Opmerkelijk: niemand in de drukbevolkte wijk vond het nodig om de politie te bellen.





Pas toen kok Kurt Jansen rond 11 uur de zaak opende en het gebroken glas opmerkte, kreeg de politie een telefoontje. De man stak de vuren aan en bediende de eerste klanten. Toen de politie aankwam en de kogelinslagen merkte, ging de zaak dicht en kwam het labo van de federale politie ter plaatse.





Kurt Jansen: "Iemand heeft vanuit een auto een lader van een pistool leeggeschoten. De schutter is niet uitgestapt want alle kogels zitten op ongeveer dezelfde hoogte onderaan de buitenramen. Ik denk niet dat dit iets met de frituur zelf te maken heeft. Die draaide zonder problemen."





Overval

Zijn collega Sandra ziet een mogelijke link met een recente gewapende overval bij Kruitvat, op honderd meter van het frituur.





"Die overvallers zijn gefilmd door onze bewakingscamera's. Onze baas heeft die beelden toen aan de politie gegeven en die zijn op het opsporingsprogramma Faroek getoond. Kort erna zijn de overvallers gearresteerd. Hebben zij nu wraak genomen?"





Volgens het Antwerpse parket is het te vroeg om een verband te leggen met de voorbije reeks van schietpartijen en brandstichtingen in het Antwerpse drugsmilieu. Eerst gaan de speurders op zoek naar een motief voor deze nieuwe aanslag.





Eigenaar Maati K. is bekend bij de politie en het parket. Hij liep in 2000 een veroordeling op voor een gewapende overval op straat. Maati was in zijn jonge jaren portier en leerde in Hoboken de zware gangster Sebastiaan Samyn en zijn corrupte politievriend Rachid B kennen. Samyn maakte Maati 8.500 euro afhandig. Toen Maati dat geld terugeiste, probeerde Samyn hem dood te schieten. Samyn vergiste zich echter van doelwit en schoot een buurman van Maati K. neer. Samyn werd in 2009 veroordeeld tot 30 jaar cel voor drievoudige moord.





Maati K. is ook een kennis van de familie El M. van wie vorige maand een loungebar in Willebroek met een handgranaat werd bestookt.





Eigenaar Maati K. was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.