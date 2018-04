Freya Piryns (Groen) van fiets gereden door brommer 21 april 2018

Gemeenteraadslid Freya Piryns is gisteren van haar fiets gereden door een brommer. In de Grote Hondstraat, een fietsstraat op Zurenborg, moest Piryns een dubbel geparkeerde bestelwagen passeren maar een brommer kwam uit de tegengestelde richting. Het gemeenteraadslid remde zo hard ze kon maar viel toch hard op de grond. Ze botste met haar hoofd op een fietsenstalling op de stoep. De brommerrijder stopte om te checken of alles in orde was en reed daarna door. Piryns zelf komt er met de schrik vanaf maar was wel uit haar lood geslagen. (NBA)