Freya Piryns (Groen) krijgt wellicht geen plaats op lijst Vlaams Parlement philippe truyts

01 februari 2019

12u50 0 Antwerpen Antwerps gemeenteraadslid en voormalig senator Freya Piryns (42) zou geen plaats meer krijgen op de lijst van Groen voor het Vlaams Parlement. Dat meldt De Standaard. Jonas Dutordoir, woordvoerder van voorzitster Meyrem Almaci, noemt het bericht voorbarig. “Pas tegen eind februari zijn de lijsten definitief.”

Freya Piryns is momenteel op reis in Italië met haar echtgenoot Willem-Fredrik Schiltz (Open Vld) en voorlopig onbereikbaar voor commentaar. Ze koos onlangs voor de gemeenteraad. Als lijsttrekker van het kartel sp.a-Groen had ze in het district Berchem een mooi resultaat neergezet. Het kartel had meer stemmen dan N-VA. Maar die partij smeedde opnieuw een coalitie met CD&V en Open Vld. Piryns werd daardoor geen districtsburgemeester.

In 2014 werd de groene politica niet meer verkozen in het Vlaams Parlement. Toen was ze nog lijstduwer. Die plaats gaat nu naar Wouter Van Besien. Een verkiesbare plek zat er sowieso al niet meer in voor Piryns.