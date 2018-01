Freerunners van dak gehaald 02u45 0

In de Cadixstraat in Antwerpen werden woensdagavond twee verdachten van het dak van een gebouw gehaald na een melding over poging tot inbraak. Tijdens het fouilleren van de verdachten werden een kniptang, een breekmes en een schroevendraaier in beslag genomen. Ook bleken de beide verdachten in het bezit van een camera en fototoestel. De verdachten van 18 en 19 jaar deden naar eigen zeggen aan 'freerunnen'. Aangezien er geen schade en nergens sporen van inbraak werden vastgesteld konden de beide jongens beschikken. Hun videomateriaal werd voor verder onderzoek in beslag genomen. (BSB)