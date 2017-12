Freddy Van Gaever begraven: "Hij was een doener en een weldoener" 02u39 0 Foto Klaas De Scheirder Na afloop van de plechtigheid verlaten de aanwezigen de Carolus Borromeuskerk. Antwerpen Een durver, een doener én een weldoener met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Met die rake woorden van familie en vrienden is zaterdag in de Carolus Borromeuskerk afscheid genomen van Freddy Van Gaever. Kanker velde de ondernemer en politicus op zijn 79ste.

Freddy Van Gaever schreef transportgeschiedenis. Eerst met wegvervoer, maar ook al snel in de lucht. Zijn naam blijft voor eeuwig verbonden aan VLM, dat hij in 1992 stichtte. "Hij had lak aan zinloze regels en heilige huisjes", vertelde dochter Kristin. "Hij was een durver én een deugniet. Nooit zal ik vergeten hoe hard we moesten lachen toen men ons op weg naar Straatsburg tegenhield. Hoe je je Amerikaans rijbewijs toonde en 'Amerikaans' sprak tegen de agent."





Plooien glad

Freddy Van Gaever laat echtgenote Lieve, drie kinderen en acht kleinkinderen achter. Zoon Jan liet zijn tekst voorlezen. Hij vertelde over een mooie jeugd, maar ook over hoe het drukke zakenleven en de keuze voor Vlaams Belang (in 2004) vader en zoon uit elkaar deden groeien. "Mijn medespelers in de voetbalclub overlegden met elkaar of ze mij nog wel in de ploeg wilden. Dat heeft me geraakt. Maar toen je heel ziek werd, hebben we alle plooien gladgestreken."





Teheran

Wilfried Patroons studeerde met Van Gaever in Antwerpen. "Toen reed Freddy al met 20 ton goederen naar Teheran. Ik verlies een vriend die steeds klaar stond met een helpende hand. Een prachtmens." (PHT)