Fraude met gehandicaptenkaart? Da's dan 116 euro SNELLERE CONTROLE VIA QR-CODE DAVID ACKE

03 juli 2018

02u33 0 Antwerpen Frauderen met valse of ongeldige parkeerkaarten voor mensen met een handicap zal vanaf nu eenvoudiger bestraft kunnen worden. Via een app en een QR-code kunnen parkeerwachters en politie meteen de geldigheid checken. Fraudeurs riskeren een boete van 116 euro of dat hun auto weggesleept wordt.

Staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir (N-VA) stelde gisteren een app voor waarmee parkeerwachters en politie de QR-code van de parkeerkaart kunnen scannen. Die geeft dan meteen aan of het om een geldige kaart gaat. Naast veel gehandicaptenparkings staat een bordje met "Neemt u mijn plaats, neem dan ook mijn handicap." Het bord moet mensen afschrikken om de plaats in te nemen. Toch schrikt de boodschap Antwerpse bestuurders niet af. In 2016 kregen 5.018 foutparkeerders (op gehandicaptenplaatsen) in de Sinjorenstad een boete. Goed voor één derde van alle verkeersboetes. "Dit asociale gedrag kunnen we niet tolerenen. Maar wat nog erger is, zijn bestuurders die een vervallen of vervalste kaart gebruiken om hun plek te rechtvaardigen. Die groep kunnen we nu beter controleren", vertelt burgemeester Bart De Wever.





Boze mail

"Alles begon met een boze mail van parkeerwachter Kathy. Ze vertelde dat het heel moeilijk was om een geldige kaart van een ongeldige te onderscheiden. Met haar feedback zijn we aan de slag gegaan en we hebben deze eenvoudige oplossing bedacht. Vanaf nu kunnen ook parkeerwachters mensen bestraffen", vertelt Demir. Sinds enkele jaren kregen de parkeerkaarten standaard een QR-code. Op kaarten die nog geen QR-code hebben, zal gewerkt worden met het kaartnummer. In heel Vlaanderen zijn er zo'n 660.000 parkeerkaarten in omloop. Geschat wordt dat ongeveer 250.000 daarvan ongeldig zijn. Zo blijven familieleden de kaart gebruiken van een overleden familielid of wordt er een vals exemplaar gekocht.





Parkeerwachter Kathy Gestels is alvast tevreden. "Het is heel frustrerend om te zien dat mensen frauderen maar dat je er niks tegen kan doen. Jongeren lachen ons gewoon uit in ons gezicht."





Vooral de Abdijstraat en de Brederodestraat zijn volgens Kathy een groot probleem. "De helft van de geparkeerde wagens hebben zo'n kaart achter hun raam liggen. Als je mensen er op aanspreekt dan zeggen ze dat ze juist hun moeder hebben afgezet. Controleer dat maar eens hé." Het pilootproject zal drie maanden lang getest zal worden in Antwerpen en Kortrijk. Daarna wordt het geëvalueerd en worden de kinderziektes eruit gehaald. De bedoeling is om het systeem ook in andere steden en gemeenten uit te rollen.