Franse drugstoeristen op E19 in Brecht betrapt met 57.000 euro aan cocaïne BJS

14 maart 2019

16u13 0 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft 37 maanden celstraf en 24.000 euro boete geëist tegen drie Franse drugstoeristen. De mannen hadden voor 57.000 euro aan cocaïne onder de autozetel van hun VW Golf verstopt.

Tijdens de internationale drugsopsporingsactie ‘Etoile’ op 24 februari werd de VW Golf van de beklaagden gecontroleerd op de E19 in Brecht. De politie vroeg de Fransmannen, die op de terugweg van Nederland waren, of ze drugs bij zich hadden. Dat gaf het trio spontaan toe, waarop ze de verbalisanten enkele zakjes cannabis toestopten.

Maar de politie vertrouwde het zaakje niet. En terecht. Bij een grondige controle vonden ze in een rugzak onder de zetel 2,7 kilo cocaïne, verdeeld in blokken. De drugs hebben een straatwaarde van 57.000 euro.

Het trio was ook in bezit van een aantal gsm’s en 325 euro cash. In de wagen werden ook nog eens twee PGP-toestellen gevonden. De PGP-telefoons zijn een populair communicatiemiddel onder criminelen, omdat ze vrijwel niet uit te lezen zijn. Criminelen kunnen elkaar er versleutelde berichten mee sturen.

Het vonnis volgt later deze maand.