Franky De Keyzer wordt nieuwe procureur Patrick Lefelon

29 januari 2019

Franky De Keyzer wordt de nieuwe procureur voor de provincie Antwerpen. De Hoge Raad voor Justitie draagt hem voor om de huidige procureur Annemie Gepts vanaf april op te volgen. Haar mandaat van vier jaar loopt dan ten einde. De minister van justitie heeft vijftig dagen de tijd om de voordracht van Franky De Keyzer te bevestigen.

Franky De Keyzer (50), een geboren Waaslander, is ruim twintig jaar magistraat bij het openbaar ministerie in Antwerpen. Hij was verbonden aan het parket van Antwerpen in eerste aanleg tot 2002. Dan maakte hij de overstap naar het parket-generaal bij het hof van beroep. Hij verdiende zijn strepen onder andere met de aanpak van milieucriminaliteit en de strijd tegen huisjesmelkers.

Verder vertegenwoordigde hij het openbare ministerie op enkele spraakmakende assisenprocessen, zoals het proces tegen de racistische moordenaar Hans Van Themsche.