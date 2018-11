Frank Masmeijer vraagt milde straf: “Had ik maar ‘nee’ gezegd” Jonathan Bernaerts

30 november 2018

18u11 0

De voormalige Nederlandse televisiester Frank Masmeijer (57) heeft voor het hof van beroep in Antwerpen toegegeven dat hij betrokken was bij cocaïnehandel in de Antwerpse haven. Hij hoopt op een fors mildere straf dan de 8 jaar cel die hij in eerste aanleg kreeg.

“Zonder het goed te beseffen ben ik verstrikt geraakt in een enorm dossier”, zei Frank Masmeijer, die vrijdagnamiddag - keurig in wintermantel, maar mét handboeien - voor het hof verscheen. “Of ik me schuldig voel? Ja, vooral tegenover mijn kinderen: zij hebben heel erg geleden onder heel deze affaire en de media-aandacht die eraan werd gegeven.”

“De afgelopen vier jaar zijn op persoonlijk vlak zeer moeilijk geweest”, ging Masmeijer verder. “Mijn huwelijk is kapotgegaan. En overal waar ik kom, word ik nagekeken. Ik besef nu dat ik vanaf het begin ‘nee’ had moeten zeggen. Maar ik stond onder enorme druk.”

Voor het proces in beroep hadden Masmeijer en zijn advocaat Kris Vincke klare afspraken gemaakt. Wellicht wilden ze toestanden zoals tijdens het proces in eerste aanleg vermijden. Toen pleitte de advocaat dat zijn cliënt niet langer zou ontkennen, terwijl Masmeijer voor de tv-camera’s zei dat hij “nooit heeft bekend”.

Masmeijer gaf deze middag dus wél toe dat hij in oktober 2014 verschillende pogingen had ondernomen om partij van 467 kg cocaïne, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de Antwerpse haven.

Advocaat Vincke onderstreepte dat Masmeijer “louter de rol van tussenpersoon had gespeeld”. “Eigenlijk had hij helemaal niets te zeggen over de partij cocaïne. Waar moest de partij toekomen? Wat was de afzetmarkt? Dat beslisten de ‘grote’ jongens allemaal.”

Vincke vroeg het hof om mild te zijn en de effectieve celstraf van 8 jaar fors naar beneden te halen. “Geef hem een menselijke straf.” De advocaat-generaal had eerder al geëist dat de straf blijft staan.