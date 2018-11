Frank Geudens (sp.a) neemt na 37 jaar noodgedwongen afscheid van provincieraad (en haalt nog laatste keer uit naar N-VA) NBA

28 november 2018

12u43 0 Antwerpen De laatste provincieraad van deze legislatuur betekent meteen ook het afscheid van Frank Geudens (sp.a). Na 37 jaar houdt het voor hem op en hij haalt daarbij nog scherp uit naar N-VA.

Straks gaat het provinciebestuur van 72 leden naar amper 36. Daardoor moesten zowat een derde van de leden afscheid nemen van de provincie. Ook Frank Geudens die met 37 jaar recordhouder is in Antwerpen. Geudens was voor sp.a provincieraadslid maar kon ook 13 jaar als gedeputeerde zetelen. Hij haalt nu uit naar N-VA die de socialisten nu buiten het nieuwe bestuur houden. “Wat mij betreft schiet de N-VA op het verkeerde bestuursorgaan, het is Vlaanderen dat overbodig is. Wij hebben met de provincie net heel wat kunnen realiseren. Denk maar aan het Rivierenhof dat dreigde te worden verkaveld, of het Sportpaleis dat ze wilden afbreken maar dat we hebben kunnen redden.”

Geudens krijgt nog een lint en de titel commandeur. Maar helemaal is Geudens nog niet klaar. Net werd ook bekendgemaakt dat hij mee de onderhandelingen opstart in Deurne. Mogelijks zal Geudens daar ook een ambt opnemen. “Maar niet meer voor zes jaar, ik wil wel nog een eerste aanzet geven in een nieuw bestuur.”