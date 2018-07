Fotowedstrijd van kathedraaltoren 31 juli 2018

02u33 0

In september wordt de kathedraaltoren 500 jaar, en dat moet gevierd worden, dan wordt onder andere de nieuwe verlichting ontstoken. Wie de kathedraaltoren proficiat wil wensen, kan zijn beste of origineelste foto van de toren insturen naar de stad. De mooiste foto's worden tentoongesteld in de kathedraal en de makers kunnen een beklimming van de toren winnen. Insturen kan naar onzetoren500@stad.antwerpen.be of via instagram met de hashtag #onzetoren500. Meer info via www.onzetoren500.be. (NBA)