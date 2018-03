Fotomuseum eert zoon oprichter EXPO TOONT WERELD DOOR LENS VAN MAGNUM-LEGENDE HARRY GRUYAERT DIETER LIZEN

10 maart 2018

02u30 0 Antwerpen Het Fotomuseum houdt een uitzonderlijke retrospectieve rond Harry Gruyaert (76), een van 's lands bekendste fotografen. De expositie toont niet enkel hoe hij als pionier van de kleurenfotografie de wereld rondtrok, maar ook zijn uitstappen in de mode- en architectuurfotografie en zelfs familiekiekjes. De expo is een eerbetoon aan zijn in 2009 overleden vader Marcel, een van de vier oprichters van het Fotomuseum.

Harry Gruyaert werd in Mortsel geboren en bracht zijn jeugd door in Antwerpen. Met een vader die bij Agfa-Gevaert werkte en niets liever deed dan fotograferen en 16 mm-filmpjes draaien was fotografie een evidente studiekeuze voor Harry. Na zijn studies in Brussel trok hij al snel naar Parijs. "De reden was eenvoudig", zegt Gruyaert. "In eigen land waren er geen interessante fotomagazines en viel er op vlak van fotografie en film niet veel te beleven. Nu is dat heel anders natuurlijk." Na een reis naar New York raakte hij helemaal begeesterd door kleurenfotografie en in 1982 was hij de allereerste fotograaf die bij het gerenommeerde fotoagentschap Magnum wordt toegelaten op basis van een portfolio waarin geen enkele zwart-wit foto zit.





De reeks Rivages leidt de bezoeker binnen op de tentoonstelling. De weidse zee- en kustbeelden hebben een zekere kalmte. Een traag begin dat leidt naar de grote zaal met, op de zuilen van de zaal, de iconische foto's uit Harry's straatfotografie.





Zenuwachtig

"Op straat moet het snel gaan, ik ben zenuwachtig van aard en hou niet van wachten" zegt Harry. "Ooit ontmoette ik de legendarische fotograaf Henri Cartier-Bresson, een van de oprichters van Magnum. Hij ging zo vluchtig te werk, hij maakte zichzelf onzichtbaar. Nog voor iemand doorhad dat er foto's genomen werden, was hij al weer verdwenen. Daar streef ik naar."





Gruyaerts eigen beeldtaal en gevoel voor kleur voeren ons mee naar alle plaatsen waar hij komt: van India over de VS tot Rusland en Egypte. Wat opvalt is dat de meeste mensen op Harry's foto's niet eens door lijken te hebben dat ze gefotografeerd worden. Vaak staan ze met hun rug naar de kijker, ze maken deel uit van de compositie. Het gaat bij Gruyaert niet enkel om compositie of mooie kleuren, maar ook om een goede weergave van een bepaalde plaats in een bepaalde tijd.





Roadtrip

"Nochtans trek ik nooit met een omlijnd idee ergens heen. Ik wil zelf verrast worden." Zo rijpt ook het idee van een boek soms pas na tientallen jaren. "Ik maakte in 1981 een roadtrip van LA naar Las Vegas voor een magazine dat nooit zou verschijnen en fotografeerde er The Strip overdag, zonder het neonlicht. In 1998 trok ik naar Rusland, na het wegvallen van het communisme, een opwindende tijd waarin alles mocht en kon. In 2017, dus decennia later, zag ik hoe mooi die beide kleurpaletten contrasteerden. Het werd één boekuitgave, met twee delen in éen kaft: East/West." Ook in de expo hangen de foto's uit deze reeksen recht tegenover elkaar.





TV-scherm in de kijker

In een zwarte box met vier schermen wordt zijn werk TV Shots uit 1974 geprojecteerd. "Ik woonde begin jaren '70 in Londen en raakte gefascineerd door het televisietoestel in de woonkamer. Door de antenne te bewegen zag ik buitengewone kleuren verschijnen." Hij besloot toen zijn tv-scherm te fotograferen en zette zichzelf en de kijker zo op de eerste rij bij de belangrijkste gebeurtenissen van dat moment: de Apollo-missies naar de maan of het gijzelingsdrama van de Olympische Spelen van 1972 in München. Hoewel de reeks conceptueel aanvoelt, beschouwt Gruyaert TV Shots als zijn meest journalistieke werk.





De tentoonstelling Harry Gruyaert - Retrospectieve biedt een compleet overzicht van een gevierde carrière en is nog te zien tot en met 10 juni in het Fotomuseum aan de Waalse Kaai.