Foto agentschap veilt foto’s voor drinkwaterproject in Zambia Dieter Lizen

01 februari 2019

Het foto agentschap Initials L.A en lifestyle merk Marie-Stella-Maris slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor schoon drinkwater. In het kader van Wereldwaterdag 2019 organiseren de foundations van beide merken de veiling ‘Art for Water’, waarbij de werken van een selectie bekende Belgische en Nederlandse fotografen onder de hamer gaan. Daar bovenop doneert Marie-Stella-Maris voor elke verkochte liter mineraalwater 5 cent aan internationale projecten voor schoon drinkwater. Het merk doneert ook 5 procent van de omzet van de verzorgingsproducten aan het goede doel, een drinkwaterproject in Zambia.

Deelnemende fotografen uit ons land zijn onder meer Frederik Vercruysse, Marie Wynants, Pierre Debusschere, Serge Leblon en Jef Boes. Ze schenken elk een werk met een link naar het thema ‘water’. De foto’s zijn te bezichtigen van 1 tot 21 maart bij Fosbury & Sons op de Mechelsesteenweg 271. De veiling gaat door op 21maart om 20u. Online bieden op de werken kan via marie-stella-maris.com/art-for-water. De opbrengst gaat volledig naar de ondersteuning van een drinkwaterproject van de Marie-Stella-Maris Foundation in Zambia.