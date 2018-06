Foodmaker opent saladbar in Delhaize Stadsfeestzaal 15 juni 2018

02u53 0 Antwerpen De Delhaize van Shoppingcenter Stadsfeestzaal is een samenwerking gestart met de Foodmaker-restaurantketen.

Wie de winkel binnenwandelt, botst er sinds gisteren op een voedingseiland met alles waar Foodmaker voor staat: gezonde bioslaatjes, ontbijt, broodjes, verse sappen en meeneemkoffie. Als het van CEO Lieven Vanlommel (38) afhangt, zal er binnenkort nog een vijftal saladbars in andere Delhaizes volgen. "We hebben al 10 jaar lang een partnership met Delhaize. Daar zien ze ook hoeveel consumenten op zoek zijn naar verse, gezonde en biologische voeding. Alles wordt door onze chefs ter plekke bereid en je kan ook zelf je slaatje samenstellen." Zelf een potje van 200 gram uit de saladbar samenstellen, kan al voor 2,99 euro.





Foodmaker heeft ook al restaurants op de De Keyserlei en Melkmarkt, maar koestert nog meer plannen in Antwerpen. Zo opent er binnenkort een shop-in-shop in conceptstore YOUR, mét een groot zomerterras. En ook in het bedrijvencentrum Link aan de Posthofbrug komt een grote vestiging. Op de festivals zoals Tomorrowland, Werchter en Pukkelpop maakt het bedrijf de omschakeling naar eetbaar servies voor naar schatting één miljoen maaltijden. "Zo willen we - nog voor het verplicht wordt door leefmilieuminister Joke Schauvliege - de afvalberg helpen terugdringen", zegt Lieven. (DILA)