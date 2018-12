Foodmaker opent nieuwe zaak op de Meir ADA

13 december 2018

14u25 0 Antwerpen Op de Meir is een nieuwe zaak van Foodmaker geopend. Het gaat om het eerste filiaal volgens het nieuwe concept in Vlaanderen, waarbij meer wordt ingezet op warme maaltijden.

Naast de snelle gezonde hap wil Foodmaker ook meer inzetten op warme maaltijden. “Het bestaande concept van onze saladebar, broodjes en wraps blijft bestaan. Al zullen klanten nu ook à la minute een broodje kunnen samenstellen. Aan onze deurverkoop kunnen mensen op vijf minuten een gezonde maaltijd kopen, afrekenen en weer buiten staan. Maar we merkten dat mensen steeds vaker nood hebben aan een warme maaltijd en daar hinkten wij een beetje achterop”, vertelt Lieven Vanlommel, CEO van Foodmaker. Daarom zullen er ook warme maaltijden aangeboden worden, croque monsieurs en binnenkort ook taco’s.

Naast het snelle gedeelte komt er ook een restaurant voor mensen die zich even willen onttrekken aan de drukte van de stad. “We willen mensen stimuleren langer bij ons te vertoeven. Daarom hebben we heel hard ingezet op ons interieur. Veel planten en een aangename setting moeten zorgen voor een rustplek in de stad”, aldus de CEO. “De beleving wordt veel belangrijk.”

De vijfhonderd vierkante meter grote winkel is meteen ook een test voor een veel grotere ambitie die Foodmaker heeft. “Als een dergelijke winkel rendabel kan zijn in de duurste straat van België, dan staan de deuren voor Europa open voor ons. Dan kan je op elke dure locatie een winkel openen. Of de winkel op de Meir rendabel zal zijn, zal moeten blijken. Volgend jaar maken we de evaluatie.”

Op de tweede en derde verdiepingen komen binnenkort co-workingspaces.