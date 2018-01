Folder tegen PKK verspreid 29 januari 2018

Heel wat mensen hebben de afgelopen dagen een folder in de bus gekregen tegen de Koerdische partij PKK. De PKK, die als politieke partij in Turkije verboden werd, wordt in de folder beschreven als een bloeddorstige communistische strekking die goddeloosheid en terrorisme predikt. De folder werd na de rellen in de Brederodestraat van eind oktober al op kleine schaal verspreid. Afgelopen weekend waren er echter meldingen uit heel de stad, met name Wilrijk, Antwerpen, Deurne en in Borgerhout kregen de mensen de folder in de bus. "Wij hebben inderdaad de indruk dat de verspreiding nu veel grootschaliger is dan vorig jaar. We hebben de folder nu ook fysiek in handen en we onderzoeken de zaak. Een folder bussen is op zich niet verkeerd maar we onderzoeken nu de inhoud en of alle regels door de verantwoordelijke uitgever zijn nageleefd", zegt Sven Lommaert, woordvoerder voor de lokale politie Antwerpen. (NBA)