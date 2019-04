Fluohesjes die je wél wilt dragen: Jong talent aan de slag met werktenues Stad Antwerpen Jan Aelberts

12 april 2019

16u54 0 Antwerpen Behalve een stel crocs en een driekwartsbroek moet het fluohesje zo ongeveer het lelijkste kledingstuk zijn. Tenzij de jongeren van Junior Argonauts ermee aan de slag gaan. In amper vijf dagen tijd maakten ze van de werktenues van de Stad Antwerpen pure fashion. “Deze fluohesjes zou ik wél dragen.”

Vergeet de Antwerpse Zes, de nieuwe generatie Antwerpse modeontwerpers staat klaar. Onder hen de 17-jarige Robrecht en 14-jarige Michèle. “We hebben vijf dagen lang een kamp van de Junior Argonauts gevolgd en kleren ontworpen voor ons nieuw merk Industry”, vertelt Michèle. “Met afdankertjes van JBC en de Kringwinkel en de overschot van de werkkleren van de Stad Antwerpen gingen we aan de slag. Het was voor mij de eerste keer dat ik zélf kleding ontwierp. Ik vind het belangrijk om leuke kleren te dragen. Ik voel me zoveel beter in iets wat ik mooi vind. Maar mooie kleren, die moeten zeker niet duur zijn.”

Acht euro voor een broek

De kledingstukken zullen te koop zijn in de Kringwinkel aan de Sint-Jorispoort. “Voor 8 euro heb je al een broek”, zegt Robrecht. “Het is niet alleen goedkoop, maar ook groén. We hebben met kleren gewerkt die anders weggegooid zouden worden. En dankzij het fluo, typerend voor onze kledinglijn, rij je ook nog eens veilig met de fiets over de straat. Fluo is in deze zomer. Dus we zijn helemaal méé. En dit zijn kleren die ik zelf wél zou dragen. We mochten elk één stuk houden, de rest zullen we verkopen. De opbrengst gaat naar het goede doel.”

Dat er meer komt kijken bij het neerzetten van een modemerk, ook dat hebben de jongeren geleerd. “We moesten ons merk ook echt in de kijker zetten”, zegt Michèle. “Op social media promotie maken bijvoorbeeld. Dat is écht wel meer werk dan zomaar een foto posten. Ik wil later zeker verder gaan in de mode. Maar misschien niet als ontwerper, daarvoor heb ik geen geduld.”

Terwijl de fashionista’s onze stad als modestad nog maar eens op de kaart zetten, werd in een lokaal ernaast gewerkt aan de nieuwste game: Animal Fight. Bedacht, ontworpen én geprogrammeerd door de jongens - meisjes waren er dit keer niet - van Junior Argonauts. “We wilden eens een andere game maken dan de klassieke vechtspelletjes”, zeggen Thomas (12) en Max (13). “Meestal zijn het mensen die elkaar beschieten, wij hebben voor dieren gekozen. Zo kan je met een kip tegen een ezel vechten en eieren in plaats van kogels schieten. Wie tien keer geraakt wordt, verliest.”

Hardcore gamers willen de jongens zichzelf niet noemen. “Fortnite spelen we af en toe, maar geen twee uur per dag, he. Het was vooral cool om samen iets te maken en dan te zien dat het ook echt wérkt.”

Wie zelf zin heeft gekregen om games of kleding te ontwerpen, vindt alle info op www.juniorargonauts.be