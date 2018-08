Flixbus en co blijven De Lijn hinderen 06 augustus 2018

De bussen van lagekostenmaatschappijen als Flixbus blijven voor problemen zorgen rond het Centraal Station. Eén keer per week krijgt De Lijn een melding van een medewerker dat zo'n bus hen hindert. De stad zoekt een oplossing.





Antwerpen heeft nog geen geschikte locatie gevonden waar de bussen van lagekostenmaatschappijen halt kunnen houden. Heel wat van die bussen parkeren nu op het Astridplein en de buurt van het Centraal Station. De lijn vraagt dringend maatregelen omdat ze de chauffeurs van De Lijn belemmeren.





Volgens De Lijn krijgen ze minstens één melding per week van hun chauffeur over een incident. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zegt op zoek te zijn naar een oplossing. Maar dat is niet eenvoudig omdat de busmaatschappijen toestemming krijgen van de federale overheid om verbindingen tussen steden te voorzien maar met de steden zelf wordt niet overlegd. "De bussen mogen vrij gebruik maken van de voorziene haltes op het openbaar domein."





Een mobiliteitshub aan Schijnpoort zou een oplossing kunnen zijn maar dan moet er eerst samengezeten worden met de busmaatschappijen. "We kunnen die bussen namelijk niet verplichten daar halt te houden," aldus de schepen. De bussen verbieden is volgens Kennis geen oplossing. Ze zorgen voor toeristen en bovendien zouden heel wat Antwerpenaren gebruik maken van de lagekostenmaatschappijen. (ADA)