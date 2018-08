Flexplekken opengesteld voor studenten 09 augustus 2018

Studeren voor een tweede zit is geen pretje, en al zeker niet wanneer het bloedheet is. Om studenten een hart onder de riem te steken, stelt flexwerkaanbieder Regus zijn businesslounges gratis voor hen open.





Nog tot 31 augustus kunnen studenten op 5 Antwerpse locaties terecht van 9 tot 17 uur. De airco zorgt er voor verkoeling en er is gratis wifi, koffie, water en thee.





Regus wil de studenten met dit 'coole' initiatief niet enkel steunen in de moeilijke tweede zit, maar hen tegelijk laten kennismaken met hun flexibele werkplekken en vergaderruimtes die ze verhuren aan bedrijven en particulieren. Onder meer in de Pelikaanstraat, de Quellinstraat, de Lange Lozanastraat en de Noorderlaan en de Uitbreidingstraat in Berchem kan je gratis gaan studeren bij Regus.





(DILA)