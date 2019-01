Flatgebouw in lichterlaaie in Antwerpen: geen gewonden en weinig schade Slechts één gezin moet tijdelijk elders onderdak zoeken Sander Bral / MVDB

16 januari 2019

17u47

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 240 Antwerpen Grote paniek in het Antwerpse stadscentrum wanneer een flatgebouw van zeven verdiepingen ineens in lichterlaaie staat. Gelukkig bleken woensdagavond enkel wat rollen dakroofing in brand te staan, vielen er geen gewonden en valt de schade relatief mee. Enkel het gezin op de bovenste verdieping moest woensdagnacht elders onderdak vinden.

Nog voor de hulpdiensten arriveerden, doken er woensdagavond op sociale media overal foto’s en filmpjes op van een zeer hevige brand op de Britselei in het Antwerpse stadscentrum. Door dakwerken was daar bovenop het dak van een appartement van zeven verdiepingen brand uitgebroken. Verschillende rollen dakroofing vatten vuur en veroorzaakten hevige vlammen en een rookpluim die tot kilometers ver te zien was. Het verkeer op de Leien werd onderbroken en bewoners rondom de brand werden aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.

Niels Boelaert woont en werkt tegenover het flatgebouw en was wellicht de eerste oproeper. “Toen ik via de Leien thuis arriveerde, rook ik meteen dat er iets niet klopte”, herbeleeft Niels. “Ik parkeerde mijn wagen en wanneer ik terug kwam kijken, hoorde ik plotseling enorme knallen. Ik keek omhoog en het gebouw voor mijn neus stond in de fik. Ik belde de hulpdiensten en snelde ondertussen naar binnen om de bewoners te alarmeren. Via de trappen heb ik alle bewoners zo snel en zo luid mogelijk proberen waarschuwen. Sommigen van hen snapten niet wat er gebeurde of werden zelfs kwaad maar uiteindelijk heb ik ze toch allemaal mee naar beneden gekregen. Ondertussen stond ik nog steeds telefonisch in de wacht bij de hulpcentrale, al elf minuten. Dat is toch niet normaal? Ik ben zelf ooit ook alles verloren bij een brand, dat wil je echt niet meemaken.”

“De knallen die de getuige kon horen, waren afkomstig van ontploffende gasflessen die op het dak stonden”, bevestigt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “Er waren namelijk dakwerken aan de gang aan dat gebouw. Mogelijk hebben nasmeulende stukken dakroofing de brand in gang gezet. Terwijl onze ploegen aanreden, leek het om een serieuze uitslaande brand te gaan maar gelukkig brandde het enkel bovenop het dak. We hadden de brand binnen het half uur onder controle en er vielen geen slachtoffers. Het enige dat beschadigd raakte was het dak, wel zo hard dat de bewoners op de zevende verdieping elders onderdak moesten vinden woensdagavond. Onze teams hebben schade aan de aanpalende woningen kunnen vermijden. Ramen en deuren van omwoners mochten woensdagavond terug geopend worden.”

“Het gebouw is ontruimd terwijl de brandweer zijn werk deed”, voegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns toe. “De bewoners werden door de hulpdiensten opgevangen bij Immo Hans op de hoek. Al snel zijn we met alle bewoners terug naar binnen gegaan om de schade op te meten.” Het was woensdagavond nog niet duidelijk waarom één van de oproepers elf minuten in de wacht moest staan vooraleer hij iemand aan de lijn kreeg bij de hulpcentrale. Het gaat om een bevoegdheid van de federale politie. “De hulpdiensten waren voor alle duidelijkheid wel al onderweg, er kwamen verschillende oproepen binnen”, benadrukt Bruyns.

De dakwerkers waren niet meer aanwezig wanneer de brand uitbrak.

