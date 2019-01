Flat A viert eerste verjaardag met Belgische dj toppers Dieter Lizen

25 januari 2019

17u14 0 Antwerpen Een jaar geleden opende Flat A de deuren van hun container op de Rijnkaai en dat wordt zaterdag 26 januari gevierd met een party met een volledig Belgische dj line-up.

“In het begin gaven mensen ons weinig kans op slagen en het duurde ook even voor iedereen door had waar Flat A eigenlijk om draait: een pop-up ruimte gespecialiseerd in het live streamen van evenementen en dj-sets”, zegt eigenaar en oprichter Vincent Buss, in het nachtleven beter bekend als dj Prinz. “Intussen zijn we een jaar verder en vinden steeds meer party-organisatoren, bedrijven en muziekfans de weg naar Flat A. We hebben de container recent ook helemaal ingericht als een echt appartement om het lekker gezellig te maken.”

Zaterdag 26 januari houdt Flat A een walking dinner van 19 tot 22 uur voor klanten en genodigden. Daarna volgt een stevige party tot 5 uur met Belgische dj’s zoals Goldfoxx, Thang, John Noseda, Paradise Soundsystem en Vision Machine. De komende weken zijn er nog leuke evenementen gepland bij Flat A met onder meer een 24 uur lange Kattenkwaad party in samenwerking met club Vaag op 1 en 2 februari, een streaming van Kelderdeuntjes op 7 februari en een evenement met Yves De Ruyter.