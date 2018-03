Flashmob danst voor vrouwenrechten 09 maart 2018

03u03 0 Antwerpen Met een dansje op de tonen van de bekende protestsong 'Break The Chain' hebben PVDA, vrouwenbeweging Marianne en studentenorganisatie COMAC aandacht gevraagd voor een vrouwvriendelijke stad zonder seksisme. De flashmob dook op aan het standbeeld van de Buildrager aan het Antwerps stadhuis.

Woordvoerster Maartje De Vries (Marianne): "We focussen op drie strijdpunten. Zo moeten vrouwen na een loopbaan van veertig jaar een volledig pensioen trekken én al op hun zestigste kunnen stoppen met werken. Verder moeten seksisme en geweld ingedijkt worden door in te zetten op preventie vanaf de schooltijd. En ten slotte willen we abortus uit het strafrecht omdat het geen misdrijf is, maar een medische handeling. PVDA heeft een wetsvoorstel ingediend om de wettelijke termijn voor een abortus te verhogen van 12 naar 20 weken." (PHT)