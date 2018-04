Flandria gaat scheep met chocolatier Burie 19 april 2018

02u38 0

Flandria begon vorig jaar aan een nieuw leven en gaat voor het nieuwe seizoen scheep met Antwerps chocolatier Burie. De 'Beer & Chocolate Cruise' door de havendokken vaart elke zaterdag, zondag en feestdag af om 15.30 uur.





Voor Cindy Kerremans, mede-zaakvoerster van Burie, was de samenwerking een buitenkans. "Flandria is een monument. We vertellen tijdens de vaart waarom bier en chocolade zo belangrijk waren voor de havengroei. En we tonen hoe we onze pralines maken."





Flandriabaas Philip De Prest kijkt intussen tevreden terug op het voorbije opstartseizoen én is optimistisch over 2018. "Tegen het eind van het jaar moeten we break-even kunnen draaien. We mikken op 20 à 22.000 tickets en willen 180 recepties en feesten verhuren. Ik ben ook blij dat we terug naar de dokken zijn gegaan voor havenrondvaarten. Nu kunnen de mensen doorlopend wat zien." (PHT)