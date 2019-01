Flanders Swimming Cup brengt internationale zwemtop naar Wezenberg ADA

17 januari 2019

13u04 0

Het vernieuwde olympisch zwemcentrum Wezenberg ontvangt op zaterdag 19 en zondag 20 januari voor de zeventiende keer topzwemmers tijdens de Flanders Swimming Cup. De beste Belgische zwemmers, onder wie Pieter Timmers en Kimberly Buys, meten zich tijdens deze twee dagen met heel wat internationale toppers.

Op de deelnemerslijst van het internationale zwemtornooi staan drie olympische kampioenen. Joseph Schooling (Singapore) klopte in Rio topfavoriet Michael Phelps in een nieuw olympisch record op de 100 meter vlinderslag. Bij de vrouwen start Pernille Blume uit Denemarken, de regerende olympische kampioene op de 50 meter vrije slag. De derde olympische kampioene is de Hongaarse Katinka Hosszu.

Het zwembad van olympisch zwemcentrum Wezenberg kan omwille van de Cup al vanaf vrijdag 18 januari om 10 uur niet meer gebruikt worden door het publiek, tot en met zondag 20 januari. Antwerpenaren die willen zwemmen, kunnen terecht in de andere stedelijke zwembaden tijdens hun vaste openingsuren, te vinden op www.antwerpen.be/zwembaden.