Fitnessmoord: schutter krijgt 15 jaar cel in beroep Ouders slachtoffer blij met zwaardere straf Jeffrey Dujardin

14 december 2018

10u52 3 Antwerpen In de zogenaamde fitnessmoord krijgt de schutter Tom K. een gevangenisstraf van 15 jaar, Sven V. krijgt 62 maanden cel, Leander W. 30 maanden cel. In eerste aanleg kreeg de schutter zes jaar, Sven V. kreeg 12 maanden, Leander W. kreeg in totaal 20 maanden.

Op 15 augustus 2016 wilde het West-Vlaamse ‘Kartel 13’, bestaande uit Tom K. en Leander W. uit Moorslede en Sven V. uit Menen, een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren. In Dadizele liep het uit de hand. De drie West-Vlamingen waren wantrouwig en namen twee geladen wapens mee. Toen de 20-jarige Elias Keegan met een matrak begon te zwaaien, trok Tom K. het vuurwapen en schoot. Elias werd dodelijk getroffen. Zowel het ‘Kartel 13’ als de twee Antwerpse kompanen van het slachtoffer vluchtten, zonder hulp te bellen. Kristiaan Vandenbuscche, de advocaat van de schutter Tom K., vroeg in beroep de vrijspraak op grond van de wettige zelfverdediging. “Toen Tom die klik van de matrak hoorde, dacht hij dat hij ging beschoten worden. Daarom schoot hij in de richting van de ‘klik’.” Wettige zelfverdediging dus, volgens Vandenbussche. “Hij heeft de zelfbeheersing verloren, hij is geen robot.”

In eerste aanleg kreeg de schutter een celstraf van zes jaar, Sven V. kreeg 12 maanden, Leander W. kreeg in totaal 20 maanden. In beroep oordeelde het hof dat het geen wettige zelfverdediging of uitlokking was. Het drietal kreeg zwaardere straffen. De schutter, Tom K., kreeg een gevangenisstraf van 15 jaar: 12 jaar voor doodslag en 40 maanden cel voor de drugsfeiten. Zijn vriend, Sven V. krijgt 50 maanden cel als leider van een criminele organisatie en 12 maanden voor verboden wapendracht, Leander W 30 maanden cel.

De familie van het slachtoffer, de 20-jarige Antwerpse Elias Keegan, was zeer geëmotioneerd na het uitspreken van het arrest. “We zijn enorm opgelucht. Voor ons is het belangrijk dat het hof besliste dat er geen uitlokking was, of wettige zelfverdediging”, zegt de moeder van Elias. “Het was een zeer moeilijke en emotionele weg, die we nu kunnen afsluiten. We zijn allemaal op het einde van onze krachten, de reden dat ik hier nog kan staan is dankzij de kracht van mijn zoon. Ik wou blijven vechten voor hem.”



De advocaat van de schutter, Kristiaan Vandenbuscche, heeft zijn clïent al gesproken. De beklaagde kon niet aanwezig zijn op de uitspraak vanwege de staking. “Mijn clïent berust zich in de uitspraak. We zullen hiermee ook niet naar cassatie trekken.

“Wij hebben levenslang gekregen”

Tijdens de behandeling richtte de moeder zich tot de beklaagden in de zaak en vroeg om de waarheid of respect in een zeer emotionele brief. Ze stond op een bepaald moment te trillen van de emotie. “Er is hier zoveel gezegd, vele woorden zijn verdraaid. Wat is het makkelijk om met de vinger te wijzen naar Elias, mijn zoon, de grote broer en kleinzoon. Elias kan zich niet meer verdedigen, wat jullie hebben aangericht reikt verder dan: Sorry, ik heb er spijt van of ik denk aan jullie verdriet. Bestaat zelfverdediging uit iemand zijn leven ontnemen? Door jullie heb ik geen afscheid kunnen nemen van Elias of hem een laatste groet kunnen geven. De begrafenisondernemer kwam ons zeggen dat het beter was hem niet te zien, dat ze zijn hoofd niet konden reconstrueren, dat het niet meer onze zoon ging zijn. De kogel was blijkbaar niet genoeg voor jullie, je moest er nog verder op schoppen tot hij niet meer bewoog. Dit doe je nog niet met een dier! Bovenal hem alleen achterlaten en laten stikken in zijn eigen bloed. Jullie hebben een bom onder onze familie en vrienden gegooid. Wij hebben levenslang gekregen. Jullie leven gaat door. Als jullie ooit vrijkomen, welke moeder gaat de volgende zijn die hier gaat zitten”, vroeg ze zich af.

De daders leken in het hof tijdens de behandeling niet echt geraakt door haar pijnlijke woorden. Ze bleven tot het einde ontkennen dat ze Elias wilden neerschieten, dat het een ongeluk was.