Financiering is rond, nu de montage nog ROBBE DE HERT HAALT 105.000 EURO OP VOOR HOLLYWOOD AAN DE SCHELDE DAVID ACKE

Robbe De Hert, samen met assistente Joke Sluydts , aan het werk op de Boekenbeurs. Antwerpen Robbe De Hert heeft voldoende geld bij elkaar gekregen om zijn grote filmproject 'Hollywood aan de Schelde' rond te krijgen. Dankzij verschillende steunstromen zal de regisseur zijn film in september aan het grote publiek kunnen tonen. Mogelijk krijgt het filmfestival van Oostende of Gent die primeur. In totaal haalde De Hert 105.000 euro bij elkaar.

Een kleine zucht van opluchting in het kamp van regisseur Robbe De Hert. Het lijkt erop dat zijn grote levensproject 'Hollywood aan de Schelde' voldoende financiële steun bij elkaar heeft gekregen om het te verwezenlijken. Hoewel de opnames al een geruime tijd bezig waren, bleef het financiële aspect lange tijd onzeker. Niet alleen om de nodige filmfragmenten op te kopen bij de verschillende producenten maar ook om het personeel uit te betalen.





Filmrechten opkopen

Maar die problemen lijken nu achter de rug. Uitvoerend producent Willem Thijssen is in elk geval hoopvol. "Dankzij de steun uit verschillende hoeken ben ik ervan overtuigd dat we met dit budget voldoende hebben om het project zoals het er nu ligt, te verwezenlijken." De geldschieters zijn de stad Antwerpen (10.000 euro), minister voor Cultuur Sven Gatz (50.000 euro) en de crowdfunding (45.000 euro). In het verleden kon het project al rekenen op steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en daar komt binnenkort waarschijnlijk een laatste deel bij voor de afwerking van de film. Ook Tax Shelter zou nog met een subsidie komen maar daarover moet nog onderhandeld worden. Het geld van de stad Antwerpen zal integraal gebruikt worden om de filmrechten op te kopen. "Het was een voorwaarde van de stad om het geld niet in een grote pot te laten verdwijnen en een deeltje te gebruiken voor het uitbetalen van een klankman en een ander deel voor het betalen van een filmfragment. Ze wilde dat het geld bij elkaar bleef. Die wens respecteren we natuurlijk", vertelt de producent.





Matthias Schoenaerts

Op artistiek vlak is het wat kalmer. "We hebben enorm drukke maanden achter de rug met heel wat uren interviews. Die opnames zijn nu wat achter de rug. Nu is het zaak om de montagekamer in te kruipen, alleen verloopt dat allemaal wat trager dan je zou willen. Maar zo gaat dat altijd met zulke projecten", lacht Joke Sluydts, de assistente van De Hert. Vorige week zat het regisseursduo Adil El Arbi en Billall Fallah nog voor diens lens lens tijdens de eindmix van hun film Patser. Maar ook acteur Koen De Bouw en regisseur Jan Verheyen passeerden de revue. "We blijven nog altijd hopen dat we Matthias Schoenaerts kunnen strikken maar dat is niet gemakkelijk door zijn drukke agenda", aldus Sluydts. En de première? "We hebben september als doel voor ogen en we doen er alles aan dat te verwezenlijken."