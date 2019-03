Finalekoorts slaat toe op het Kiel: honderden Beerschotfans in de rij voor tickets philippe truyts

04 maart 2019

20u02 0 Antwerpen De countdown is begonnen op het Kiel: vijf dagen voor de eerste finalematch in 1B tegen KV Mechelen trotseerden enkele honderden Beerschotfans de koude harde wind om een ticket op de kop te tikken. Abonnees krijgen tot woensdag middernacht de kans om hun plaats te reserveren. De online verkoop lag een tijdje voorlopig plat. Dat probleem was omstreeks 20 uur verholpen.

De lokale politie van Antwerpen en Mechelen zat maandagnamiddag met de clubs samen om de voorwaarden voor de ticketverkoop vast te leggen. Die blijken best streng: voor elk ticket dat je in het stadion koopt, moet je je identiteitskaart tonen. Online kun je per account – die moet zijn aangemaakt voor 1 augustus 2018 – ook maar één ticket boeken. Die website kreeg het iets na zes uur maandagavond te warm. De club sprak over een softwareprobleem.

Trauma uitwissen

Beerschot Wilrijk wil het trauma van vorig seizoen uitwissen. Toen doofde in Brugge de promotiedroom net voor affluiten uit. De supporters beseffen dat het ook nu een hele klus wordt om de sterke ‘Kakkers’ uit Mechelen te vloeren. “Ik hoop op 3-0 zaterdag, het zou nodig kunnen zijn”, blikt Bern Van Minnebruggen vooruit. “We moeten eerlijk zijn: we hebben dit seizoen een paar keer geluk gehad. Topvoetbal spelen we niet. Ik vond onze ploeg vorig jaar stabieler met dirigent Hernán Losada (die gestopt is, red.). Alexander Maes is er wel weer bij na zijn schorsing.”

Als we maar geen arbiter krijgen die tegen ons fluit. Dat gebeurt te veel. Laten we hopen dat zoals de vorige twee seizoenen de ploeg wint die de tweede periode pakte Supporter Luc

Tibo Van Staey (13) woont in Wuustwezel en speelt voetbal in Kalmthout, maar zijn hart ligt op het Kiel. “Ik heb een abonnement. We gaan met 1-0 winnen. Maes kan het verschil maken. En we hebben het voordeel van een sterke tweede periode.” Op die 1-0 wordt gretig ingepikt door andere fans. “In de 89ste minuut maken we in Mechelen de week erna 0-1. Al moeten we dan toch nog beter spelen dan de jongste weken.”

Dat Beerschot Wilrijk zelfs bij verlies nog via een veroordeling van KV Mechelen kan promoveren, daar willen de fans liever niet van weten. “Het is veel mooier om op een sportieve manier kampioen te worden. In het andere geval zouden we dat nog lang moeten horen. Dat wil ik niet”, zegt Bern Van Minnebruggen.

Arbiter

“Neen, we mogen niet gokken op een vonnis van de voetbalbond”, vindt Luc, die al 60 jaar supporter is. “Ik heb in het Olympisch Stadion de klok leren lezen. Weet je wat ik hoop? Dat we in België in de toekomst opnieuw meer kansen geven aan onze eigen jeugd in plaats van aan al die mindere buitenlanders.” Hij is er niet gerust in voor zaterdag. “Als we maar geen arbiter krijgen die tegen ons fluit. Dat gebeurt te veel. Laten we hopen dat zoals de vorige twee seizoenen de ploeg wint die de tweede periode pakte.”

Tickets

Alle info over de ticketverkoop vind je op de website van Beerschot Wilrijk (www.beerschotwilrijk.be/nl). De match begint zaterdag om 20.30 uur. Opgelet: de dag van de wedstrijd is de ticket corner niet open. Vrijdag (10-20.30 uur) betekent dus je laatste kans.