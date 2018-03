Filterblokkades tegen sociale dumping 24 maart 2018

Met filterblokkades aan de parking Goordijk op de Noorderlaan voerde de socialistische transportbond BTB-ABVV gisterochtend actie tegen sociale dumping. Oost-Europese truckers krijgen volgens de bond veel lagere lonen dan wat in België zou moeten voor binnenlandse ritten. De actie vond plaats in de vroege ochtend en was afgelopen om 8 uur. Veel hinder leverde het niet op voor het verkeer op de Noorderlaan. Militanten van BTB-ABVV deelden koffiekoeken en boekjes in tien talen over sociale rechten uit. De parking Goordijk is volgens Carinne Dierckx (BTB-secretaris) een hotspot voor sociale dumping. "Hier staan 's avonds en in het weekend vaak 300 tot 400 vrachtwagens en er zijn slechts acht toiletten en twee douches. In Nederland wordt sinds kort de lange weekendrust strenger gecontroleerd, in ons land niet. Dat ligt aan een tekort aan manschappen bij de politie en de sociale inspectie", besluit Dierckx. (PHT)