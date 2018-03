Filmopnames met Monica Bellucci 17 maart 2018

De stad is binnenkort opnieuw het decor voor een internationale topfilm. Spider in the Web van onder andere productiehuis Cri De Coeur met sterrencast Monica Bellucci bekend van onder andere Malèna en de recente bondfilm Spectre, Oscarwinnaar Sir Ben Kingsley, Itay Tiran en ook Filip Peeters en Hilde Van Mieghem. De opnameploeg bestaat uit 50 mensen, die in totaal 30 opnamedagen doen in Antwerpen, zowel binnenshuis als buitenshuis, onder andere in de haven, op het Schoonselhof, op Linkeroever, de Draakplaats, Rijnkaai en Kloosterstraat. (NBA)