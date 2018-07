Filip Dewinter: "Migratiebarometer nog slechter na zes jaar" 06 juli 2018

02u32 0

Vlaams Belang wil een volledige migratiestop in Antwerpen. "Volgens onze migratiebarometer is het na zes jaar nog verslechterd", zegt Filip Dewinter, die de volgende legislatuur wel op een rechts blok met N-VA mikt.





In 2012 hield toenmalig burgemeesterkandidaat Bart De Wever (N-VA) een persconferentie met de migratiebarometer. Daar vertelde hij dat 'het federale migratiebeleid een catastrofe is voor Antwerpen'. Maar volgens de nieuwe migratiebarometer van Vlaams Belang is de situatie enkel nog verslechterd. "In 2012 was 17 procent vreemdeling, vandaag is dat 20,9 procent", zegt lijsttrekker Filip Dewinter. "In 2012 was 36 procent van vreemde origine (één van de ouders heeft andere nationaliteit, red.), vandaag is dat maar liefst 49,1 procent. Tel daar zo'n 30.000 illegalen bij (exacte gegevens ontbreken, red.) en je hebt meer dan 50 procent."





Dewinter steekt wel de hand uit om 'eindelijk een echt rechts blok te vormen'. "Wij zullen ervoor zorgen dat we onmisbaar zijn in de coalitievorming. Daarom wil ik ook mét N-VA werken."





Vlaams Belang wil ook een referendum organiseren rond migratiestop. De partij verzamelde daarvoor intussen 13.000 handtekeningen. (NBA)