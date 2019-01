FIlip Dewinter dreigt met rechtszaak: “Nieuwe Antwerpse parkeerautomaten zijn onwettig”

BJS

23 januari 2019

18u12 0

Aan de nieuwe parkeerautomaten in Antwerpen kan je enkel nog met een bankkaart betalen. En dat is onwettig, vindt Filip Dewinter van Vlaams Belang. Hij wil desnoods naar rechtbank stappen, maar mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) is niet onder de indruk.

Wie regelmatig door de stad loopt, heeft het wellicht al opgemerkt: nagenoeg alle parkeerautomaten zijn met plastic afgedekt. De oude exemplaren worden in de loop van het voorjaar vervangen door nieuwe parkeermeters. Voor elke drie automaten die er nu staan, komt er één nieuwe. En opvallend: parkeermeters aanvaarden geen cash geld meer. Er kan dus enkel nog met betaalkaarten betaald worden.

“Meer en meer mensen betalen hun parkeerplaats via sms of de app”, argumenteert schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “De stad bewandelt met de automaten met kleuren-touchscreen verder de weg van de digitalisering. Cashautomaten houden bovendien veiligheidsrisico’s in, zoals fraude of diefstal. In het verleden zijn parkeerautomaten meermaals gevandaliseerd geweest om er de munten uit te kunnen stelen.”

Gerechtelijke stappen

Maar niet iedereen is gelukkig met de nieuwe parkeerautomaten. Meer nog, Antwerps gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Filip Dewinter (Vlaams Belang) noemt ze “onwettig”. Hij wil minister van Consumentenzaken Kris Peeters erover interpelleren in het federaal parlement en is desnoods bereid om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Dewinter: “De Belgische en Europese wetgeving vermeldt duidelijk dat altijd en overal cash moet kunnen betaald worden (ook wat parkeermeters betreft). Een Europese verordening uit 2010 bepaalt duidelijk dat “iedereen voor het voldoen van een schuld gebruik moet kunnen van Eurobiljetten en munten. Automobilisten worden nu al uitgemolken worden via onder andere peperdure parkeertarieven. De gemeentelijke parkeerbedrijven die veel geld verdienen aan het parkeren dienen op zijn minst de wetten te respecteren. ”

“Dat parkeerautomaten die enkel betaalkaarten aanvaarden ‘veiliger’ zouden zijn, is trouwens een drogreden”, gaat Dewinter verder. “De parkeerbedrijven willen gewoon hun winst maximaliseren en het leegmaken en administreren van de cash-gelden afkomstig uit de parkeerautomaten kost blijkbaar te veel centen.”

Niet onder de indruk

Schepen Koen Kennis is alvast niet onder de indruk. “Uiteraard hebben we ons door advocaten laten adviseren over de kwestie van de cashless parkeermeters. Zij verzekerden ons dat er wettelijk geen problemen zijn. Filip Dewinter verwijst naar een aanbeveling van de Europese Commissie die eenvoudigweg stelt dat biljetten en munten een wettelijk betaalmiddel zijn. Net zoals vele andere betaalmogelijkheden.”

Wie nog met cash wil blijven betalen, kan ondergronds parkeren. In de meeste Antwerpse parkeergarages kan je nog contant betalen.