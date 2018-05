File vermijden in 't stad is steeds meer mission impossible 16 mei 2018

02u41 0 Antwerpen Nergens blijf je in Antwerpen gespaard van de files. Ook nu weer duidt de Traagheidsindex Antwerpen aan als filehoofdstad. En waar dat voorheen vooral op de snelwegen het geval was, is nu ook het onderliggende wegennet toegeslibd. We staan dus langer in de file en ook op meer plekken.

De Antwerpenaar weet het, de pendelaar voelt het en ook de cijfers bevestigen het: Antwerpen is opnieuw gekroond tot filehoofdstad. Zo loopt de ochtendspits tegenwoordig naadloos over in de avondspits en is er bijna geen verschil meer tussen piek- en daluren. Dat berekende vrt met het Gentse bedrijf Be-Mobile dat sinds kort 750.000 wagens anoniem kan volgen via de GPS en zo ook de vertragingen op de wegen kan berekenen. Voor wie er af en toe door moet, zal ook niet verwonderd zijn dat de mensen het meeste tijd verliezen voor en in de Kennedytunnel. In beide richtingen blijkt dit punt op de E17 het meest filegevoelig. Hier sta je tijdens de ochtendspits 84 procent van de tijd in de file. Overdag is dat 63 procent. Niet enkel onze snelwegen zijn verzadigd, ook ons onderliggend wegennet slibt dicht. Ook daar wordt de top 3 gevuld met Antwerpse wegen. Namelijk de Groenendallaan in Merksem aan het kruispunt met de Noordersingel, de Havanastraat met de Noorderlaan en de A12 ter hoogte van Aartselaar. Onder ander het zware vrachtverkeer op de snelwegen dwingt personenwagens hun weg te gaan zoeken op secundaire wegen. En daar zijn app's zoals Waze ook handig in om het verkeer naar de secundaire wegen af te leiden. (NBA)