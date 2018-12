File op volledige Antwerpse Ring na ongeval aan Kennedytunnel Sander Bral

27 december 2018

15u05 0 Antwerpen Door een kop-staartaanrijding met twee vrachtwagens en een personenwagen is het tot aan de Kennedytunnel aanschuiven over de volledige lengte van de Antwerpse Ring richting Gent. Eén bestuurder raakte gewond en moest bevrijd worden door de brandweer.

Net voor het inrijden van de Kennedytunnel op de Antwerpse Ring richting Gent deed zich deze namiddag een ongeval voor. Twee vrachtwagens en een personenwagen kwamen in een kopstaartaanrijding terecht. Eén bestuurder raakte gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval is het aanschuiven op de volledige Ring vanaf het knooppunt van de A12 met de E19 in Antwerpen-Noord tot aan de ingang van de Kennedytunnel. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan voorlopig niet in de buurt te komen. Het verkeer dat van Hasselt naar Gent moet, rijdt beter om via Brussel.