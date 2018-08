Figuranten gezocht voor Expo 2018 21 augustus 2018

02u48 0

De wijk Brederode krijgt er in oktober een heus kunstwerk bij voor het project Expo 2018.





Morgen heb je de kans om een exclusief kijkje achter de schermen van de constructiesite te nemen. Dan vinden er namelijk filmopnames plaats, waarvoor er nog enkele figuranten gezocht worden. Momenteel wordt het werk in elkaar gestoken in de haven. Daarna verhuist het naar zijn definitieve locatie op de Konijnenwei, in wijk Brederode.





De filmlocatie is bereikbaar via de Droogdokkenweg (inrijden via zijde Royerssluis).





De stad biedt graag een drankje aan, er is speelgelegenheid voor kinderen in de buurt. Het is niet nodig om je aanwezigheid op voorhand te bevestigen. (NBA)