Fietsstrook wordt parkeerstrook 13 april 2018

Er is op Facebook commotie ontstaan rond het net aangelegde fietspad in de Volksstraat. Het had een aangename strook zonder kasseien moeten zijn voor de fietsers, maar de strook lijkt vooral gebruikt te worden door foutparkeerders. Foutparkeerders die het misschien niet helemaal beseffen weliswaar, want er werden nog geen borden geplaatst. "De auto's staan wel degelijk fout geparkeerd en de strook is bedoeld voor fietsers. Alleen zijn we nog niet klaar en moeten de wegmarkeringen nog aangebracht worden. Dat moest wachten tot de beton was uitgehard", verduidelijkt districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). (NBA)