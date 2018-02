Fietsstraat ondanks kritiek toch aangelegd in klinkers 06 februari 2018

02u53 0 Antwerpen Nu de fietspoort ter hoogte van de Statielei op de Noordersingel klaar is, wordt er volop gewerkt aan de parallelle fietsroute ten noorden van de Turnhoutsebaan, in de Lammekensstraat tussen het Laar en de Helmstraat. De keuze voor rode klinkers wordt al bekritiseerd, maar de stad koos ervoor omdat het om een woonerf gaat. Ook de heraanleg van de Samberstraat tot fietsstraat start deze week.

Na jarenlang getouwtrek tussen stad en het district Borgerhout wordt de rode fietsloper, die een alternatief moet bieden voor de fietsonvriendelijke Turnhoutsebaan, eindelijk aangelegd. Een van de eerste stukken die wordt aangepakt is de Lammekensstraat tussen het Laar en de Helmstraat. De keuze voor klinkers vinden sommige fietsers op sociale media een beetje ongelukkig. "Nu fietst het vlot, maar wat als er een paar honderd wagens over gereden zijn?", valt er te lezen. Er wordt ook gewezen naar de Zuiderleien, waar de rode tegels op het fietspad al schots en scheef liggen. Die worden dit voorjaar nog vervangen door asfalt.





Woonerf

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit, verdedigt de materiaalkeuze. "Op de Zuiderleien liggen een soort kasseien. Hier leggen we klinkers en die blijven wel mooi liggen.Omdat het om een woonerf gaat, mag er ook geen niveauverschil zijn tussen de rijbaan en de voetpaden."





Tijdens de werken is er geen auto- of fietsverkeer mogelijk in het deel van de straat waar er gewerkt wordt. Ook parkeren is er niet mogelijk en garages zijn onbereikbaar. Op het Laar worden over het plein fietsaanduidingen geplaatst die de weg naar de Lammekensstraat aangeven. Op 16 februari moeten de werken normaal klaar zijn.





De parallelle fietsas loopt vanop het Singelfietspad door de Karel Geertsstraat, de Rechtestraat, de Sint-Lucasstraat, de Sint-Marcusstraat, de Kattenberg, het Laar, de Lammekensstraat, de Helmstraat, de Van de Keilenstraat, de Kerkstraat tot aan de Carnotstraat. Tegen eind 2018 moet de hele loper klaar zijn. (DILA)