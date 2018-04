Fietssters zwaargewond na aanrijding met auto 30 april 2018

02u34 0 Antwerpen Bij twee ongevallen zijn afgelopen weekend twee jonge fietsers zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto.

Op de Elisabethlaan in Berchem is vrijdagavond een 20-jarige fietsster zwaargewond geraakt toen ze aangereden werd door een auto. De 31-jarige bestuurder van de wagen reed over de Grote Steenweg en wilde de Elisabethlaan indraaien. Hij ging daarvoor op het meest rechtse rijvak rijden. Achter hem reed een andere wagen waarvan de bestuurder nogal druk deed omdat het volgens hem niet snel genoeg ging.





Oversteekplaats

Toen de eerste wagen voor een oversteekplaats voor fietsers stopte, liet de bestuurder een twintigtal fietsers door. De man vertrok toen hij ervan uitging dat alle fietsers overgestoken waren. Toch had hij één fietsster niet gezien. Ze reed in de zijkant van de wagen en kwam op de grond terecht. De jonge vrouw van twintig jaar werd ter plaatse verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. Omwille van haar verwondingen kon zij nog niet verhoord worden. Ze is niet in levensgevaar.





Aan de Pacificatiestraat in Antwerpen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietsster van 27 jaar zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Een wagen kwam op het bewuste kruispunt aangereden nadat de bestuurder ervan eerder in de Gijzelaarstraat iemand had afgezet.





Afslaan

De man van 29 jaar had de fietsster niet opgemerkt en ging links afslaan. Toen hij de jonge vrouw in het oog kreeg, heeft hij onmiddellijk hevig geremd om snel tot stilstand gekomen. Volgens een getuige reden de wagen en de fietsster frontaal tegen mekaar. Het slachtoffer kwam op de voorruit terecht en belandde daarna op de grond. De vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zij kon geen ademtest afleggen, maar er waren voldoende aanwijzingen om ervan uit te gaan dat een bloedproef zinvol zou zijn. De autobestuurder legde een ademtest af maar die was negatief. De fiets en de wagen waren niet meer rijvaardig.





