Fietspaden zuidelijke Leien: natuursteen wijkt voor asfalt 23 maart 2018

02u54 0

Tegen eind augustus 2018 zal zo'n 3,5 kilometer fietspaden van de zuidelijke Leien heraangelegd worden in roodbruin asfalt. De natuursteen die er nu ligt dateert van de oplevering van de zuidelijke Leien in 2005. Het kostenplaatje voor het nieuwe asfalt: 450.000 euro.





Momenteel ligt er op de fietspaden langs de Amerikalei, de Britselei en de Frankrijklei roodbruine natuursteen. Die zal voor het gedeelte van de Leien en de uitlopers van de fietspaden in de verschillende zijstraten vervangen worden door roodbruin asfalt. Het asfalt sluit hierdoor vlot aan op de zijstraten, waarin de meeste fietspaden reeds geasfalteerd zijn, en de rest van de Leien. Zo vormen de Leien een uniform geheel na de werken, zo luidt het op kabinet van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).





"Het fietspad tussen de Stoopstraat en de Bourlastraat wordt in de laatste week van maart onder handen genomen. Een tweede stuk tussen de Jan Frans Willemsstraat en de Mechelsesteenweg komt begin april aan bod. De werken worden samen uitgevoerd met de werken aan de trambocht op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Leien," licht schepen voor mobiliteit Koen Kennis toe. "De werken verlopen in een 20-tal fases en de 3,5 kilometer fietspaden zouden tegen eind augustus klaar moeten zijn."





Naast de fietspaden wordt ook de blindengeleiding opnieuw aangelegd. Die bestaat nu uit plaktegels maar die komen regelmatig los. De nieuwe geleiding, bestaande uit noppen- en ribbeltegels, zal ingewerkt worden in de voetpaden ter hoogte van de kruispunten. (BJS)