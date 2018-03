Fietshelling Parkbrug heeft bouwvergunning beet 20 maart 2018

Deze zomer start de aannemer met de bouw van de fietshelling aan de Parkbrug. De bouwvergunning is afgeleverd waardoor de werken kunnen aanvangen. De fietshelling komt in het binnengebied tussen de Italiëlei, Londenstraat en Entrepotkaai. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een staalstructuur. De helling moet het voor fietsers gemakkelijker maken de oversteek te maken tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Vandaag moeten fietsers zich behelpen met een lift of het VeloComfort-systeem dat, anders dan de naam doet vermoeden, niet meteen erg handig is. Zeker voor de zwaardere elektrische fiets en bakfietsen is het systeem een ware kwelling. (ADA)