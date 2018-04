Fietsersbond: "Fiets snelste vervoersmiddel in spits" 27 april 2018

Met de fiets ben je het snelste vanuit de rand naar het centrum van een stad tijdens de ochtendspits. Dat bleek uit een steekproef die acht teams van de Fietsersbond deden in Antwerpen, Gent en Brussel.





Bij de Antwerpse test vertrok er iemand met de bus, auto en fiets ter zelfdertijd vanuit Aartselaar met de fiets richting Grote Markt, een traject van 12 kilometer. De fietser kwam eerst aan. De andere autochauffeur en de busreiziger, die kwamen pas een half uur later aan. Vanuit Boechout bleek de combinatie tram-plooifiets het pleit nipt te winnen van de fiets.





"De fiets is niet alleen sneller maar ook en vooral betrouwbaarder dan andere verplaatsingsmiddelen", aldus de Fietsersbond. (DILA)