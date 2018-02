Fietsers verlost van kasseien bij school Pestalozzistraat 13 februari 2018

03u08 0 Antwerpen Geen verzakte kasseien meer, maar wel een biljartvlak asfalt met een veilige verkeersdrempel: zo ziet de Pestalozzistraat in de Tentoonstellingswijk op het Kiel er voortaan uit. De straat tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Jan de Voslei herbergt een beroemde lagere school. De vroegere SILO 34 gaat tegenwoordig door het leven als De Tandem.

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft met de heraanleg de honderdste 'missing link' in het Antwerpse fietsroutenetwerk weggewerkt. Honderd: dat was ook de ambitie in deze legislatuur. Het nieuwe doel ligt nu op 120. Alleen zou je de vraag kunnen stellen of het asfalteren van een straat dan zo bijzonder is. "Toch wel", vindt Kennis. "Kasseien zijn geen cadeau voor fietsers. Die gaan dan geneigd zijn op het voetpad te rijden. Asfalt is comfortabeler en veiliger. In deze schoolstraat is dat sowieso belangrijk."





Fietsbeugels

Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) maakt ook komaf met de idee dat kasseien het autoverkeer afremmen. "Met het hedendaagse comfort dat auto's bieden, is dat niet langer zo."





Aan de school zijn nieuwe fietsbeugels geplaatst. De toegangen zijn van de rijweg afgeschermd met een hekwerk. In de buurt gaan binnenkort ook in de Volharding- en Serigiersstraat de kasseien eruit.





De werken in de Pestalozzistraat hebben afgerond 300.000 euro gekost.





(PHT)