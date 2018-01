Fietsers toch op wandelboulevard Paardenmarkt 02u59 0 Antwerpen Buurtbewoners krijgen nog tot het einde van de maand de kans om hun mening te geven over de herinrichting van de Paardenmarkt. En wellicht zullen fietsers toch de wandelboulevard mogen gebruiken die een paar maanden geleden is aangelegd bij wijze van test.

Het district stelt in elk geval voor om er binnenkort een wandel- en fietsboulevard van te maken. Door praktische en financiële problemen kon het district geen volwaardige fietspaden inrichten op de Paardenmarkt, maar de huidige smalle fietssuggestiestroken konden op weinig applaus rekenen wegens te onveilig. Ook de handelaars hekelden de onduidelijke situatie.





De huidige heraanleg kwam er omdat de rijbaan van de Paardenmarkt te breed was en chauffeurs daardoor de zone 30-regel massaal aan hun laars lapten. Uit nieuwe metingen in de kerstvakantie bleek dat er nu trager wordt gereden. Zo reed 85% nog 32 km per uur, terwijl hetzelfde aantal voorheen 42 per uur reed. De nieuwe inrichting zal sowieso ook maar tijdelijk zijn, binnen de vijf jaar gaat de hele Paardenmarkt opnieuw op de schop, omdat dan ook de riolering wordt vernieuwd. Via participatie.2000@stad.antwerpen.be kan elke buurtbewoner of handelaar nog tot 31 januari zijn zegje doen over de Paardenmarkt. (DILA)