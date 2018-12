Fietsers krijgen meer plaats in Scheldetunnel Regering zet licht op groen voor bouw dok voor tunnelelementen Dieter Lizen

05 december 2018

18u38 0 Antwerpen De Scheldetunnel die in het project Oosterweel wordt gebouwd tussen Blokkersdijk op linkeroever en het Noordkasteel op rechteroever, krijgt een aparte fietskoker van niet 4 maar 6 meter breed. “De fiets wordt steeds populairder en we willen de tunnel ‘futureproof’ maken”, klinkt het bij de BAM. De Vlaamse regering zette net het licht op groen voor de bouw van het dok in Zeebrugge waar de tunnelelementen gebouwd zullen worden.

Via een derde snelwegtunnel onder de Schelde van 1,8 kilometer kan het verkeer zich binnen een jaar of zes rechtstreeks verplaatsen tussen de linkeroever en de Zuidelijke haven of het Eilandje. De Scheldetunnel gaat op de linkeroever onder de grond tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos, en komt op de rechteroever boven aan het Noordkasteel. De tunnel moet niet enkel het verkeer in de Kennedytunnel en op de Zuidelijke Ring doen afnemen, hij wordt ook voor fietsers een volwaardige extra Scheldekruising dankzij een afzonderlijke fietskoker.

In de oorspronkelijke plannen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ging de fietskoker vier meter breed zijn, maar nu zal dat zes meter worden. “We willen dat de tunnel futureproof is. Steeds meer mensen nemen de fiets, ook voor hun woon-werkverkeer. Daarnaast willen we genoeg plaats voor de fietsers, om conflicten tussen snelle fietsen zoals speed pedelecs en gewone fietsers voorkomen”, zegt Tim Van der Schoot van de BAM. Met de aanleg van 9 kilometer fietspaden worden Zwijndrecht en Linkeroever beter verbonden met de nieuwe Scheldetunnel.

Vluchtkoker

Origineel waren er drie autorijstroken in elke richting voorzien en twee vluchtkokers aan de buitenkant, waarbij de fietstunnel ook dienst deed als vluchtkoker. In de nieuwe plannen, die momenteel nog getekend worden, is de fietskoker dus enkel voor fietsers en komt er voor automobilisten één centrale vluchtkoker in het midden van de tunnel.

Voor de Scheldetunnel van 1,8 kilometer worden 8 tunnelelementen van 160 meter lang gebouwd in een droogdok aan het in Zeebrugge. De Vlaamse regering zette pas het licht op groen voor de bouw van dit droogdok aan het Boudewijnkanaal, met een kaaimuur van bijna een kilometer lang. “In de Antwerpse haven was er nergens plaats om een droogdok van die omvang op te trekken of te gebruiken voor de bouw van de tunnel”, zegt Van der Schoot.

Als de tunnelelementen klaar zijn worden waterreservoirs in de tunnelelementen gevuld. Zo blijven ze op de bodem liggen wanneer het dok zich vult met water. Daarna wordt het water uit het waterreservoir gepompt. Het tunnelelement begint te drijven. Sleep- en duwboten verslepen de elementen vervolgens één voor één naar hun eindbestemming in Antwerpen.

GPS-systeem

Aan de hand van een GPS-systeem wordt de exacte locatie bepaald waar de tunnelelementen moeten worden geplaatst. Daarna wordt het waterreservoir van het element opnieuw gevuld. Het stuk zakt naar de bodem van de Schelde, in de daarvoor voorziene uitgraving. Speciale voegen maken de tunnel waterdicht.

De bouwvergunning voor de Scheldetunnel wordt pas in het voorjaar van 2019 aangevraagd. Eerst moet het milieu-effecten rapport nog afgeleverd worden.