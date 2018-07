Fietsers baas in Boelaerpark tijdens Grote Prijs Sofie Goos 09 juli 2018

De fiets was koning in en rond het Boelaerpark in Borgerhout. Gisteren stond er de Grote Prijs Sofie Goos op het programma. In tegenstelling tot wat vaak het geval is, waren het de vrouwen die centraal stonden. Tijdens de 110 kilometer lange wedstrijd werden er twintig rondjes van 5,5 kilometer afgelegd. Het was de derde keer dat de Grote Prijs Sofie Goos georganiseerd werd. Naast de wielerwedstrijd voor de elite bij de vrouwen, organiseerde Boelaerbuurt vzw het Festival Flandrien in het park. Er waren eet- en drinkstandjes en mensen genoten er van diverse optredens in aanloop naar de 11 juli-viering. Voor de kinderen was er heel wat animatie. Zij genoten van enkele salto's op de vele springkastelen en voor de fietsliefhebbers werden er kinderwedstrijden georganiseerd. Op een parcours dat door het park liep, konden jongens en meisjes het tegen elkaar opnemen in een korte maar spannende fietswedstrijd. En dat ging er bij momenten heftig aan toe met verscheidende valpartijen tot gevolg, maar gelukkig zonder veel erg. Wie als eerste over de streep kwam, deed er niet echt toe bij de kinderen en supporters. Allemaal werden ze getrakteerd op een stevig applaus en nadien op een ijsje om de stramme spieren even te vergeten. (ADA)