Fietser zwaargewond nadat bestuurder door rood rijdt 12 juli 2018

Op het kruispunt van de Noorderlaan met de Groenendaallaan is dinsdag een fietser zwaargewond geraakt bij een ongeval. Getuigen verklaren dat een wagen het rode licht negeerde en zo de fietser aanreed. Die kwam met een harde smak op de grond terecht. De 27-jarige man werd naar het Jan Palfijnziekenhuis gebracht. De bestuurder van de wagen is een man van dertig jaar. Hij had geen papieren van de wagen bij en geen rijbewijs op zak. Daar werden aparte pv's voor opgesteld. (BSB)